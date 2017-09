Dorpshuis De Stelle in de Heen zonder bestuur en beheerders

DE HEEN - Het bestuur en de beheerders van dorpshuis De Stelle in de Heen stappen per 1 oktober op. Beheerster Astrid van Elzakker heeft zelf ontslag genomen, haar collega Sacha Smit is ontslagen door het bestuur, dat zelf het bijltje er dus ook bij neergooit.

,,Doordat er voortdurend spanningen waren, is Astrid op zoek gegaan naar ander werk'', vertelt voorzitter Christ van der Velden. Smit is vervolgens gevraagd om ook de taken van Elzakker over te nemen. ,,Maar dat kan ik er niet bij doen'', zegt Smit. ,,Ik heb ook nog een gezin waar ik voor moet zorgen.''

Het is al geruime tijd mis bij het dorpshuis. Na een ruzie zijn er twee besturen ontstaan. De gemeente heeft met mediation geprobeerd de besturen dichter bij elkaar te brengen, maar dat is niet gelukt.

'Voor wie doe je het nog?'

,,Ik kreeg steeds meer het gevoel dat de gemeente de andere partij bleef steunen'', zegt Van der Velden. ,,We hebben daarom aangegeven om te stoppen. Ik hoopte dat er daarna een nieuw, neutraal bestuur zou komen.''

Volgende week doen de beheerders en het bestuur de deur achter zich dicht. Smit: ,,We hebben een paar jaar heel erg ons best gedaan. Maar door dit gedoe kwam bijna niemand meer naar de activiteiten die we organiseerden. Voor wie doe je het dan nog?''

Wethouder Cors Zijlmans maakt zich voor de periode na 1 oktober geen zorgen. ,,Er zijn al mensen die zich hebben aangemeld om in het bestuur te gaan zitten.'' Hij benadrukt dat de gemeente niet direct betrokken is bij het dorpshuis. ,,Dat is aan de stichting die het bestuur vormt.''

Vooruitkijken

Verenigingen in De Heen hoeven zich dus geen zorgen te maken dat ze straks geen dorpshuis meer hebben. De verwachting is dat de leden van het 'schaduwbestuur' de boel overnemen. De wethouder wil nu vooral vooruit kijken: ,,Ik vind het belangrijk dat er in De Heen, waar weinig voorzieningen meer over zijn, een dorpshuis is.''