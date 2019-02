Dorpsblad Het Pompke bestaat 50 jaar en dat vieren ze in Kruisland

Deze week zijn de redactieleden Liesbeth Franken, Toos van Merode en Dick de Groen in dorpshuis Siemburg in Kruisland druk bezig met het samenstellen van de jubileumeditie. Verhalen en foto’s worden met de schaar bijgeknipt en dan opgeplakt om pagina’s te maken.



,,Ik doe het al bijna 29 jaar", vertelt Franken. ,,Totdat ik stop in mei blijf ik het op deze manier doen.’' De Groen, sinds kort bij de redactie, gaat het na haar vertrek anders aanpakken. ,,Ik wil de krant opmaken op de computer, dat gaat waarschijnlijk iets makkelijker.”



Er is natuurlijk al wat veranderd de afgelopen jaren. Er komen nog verhalen binnen via de brievenbus, maar steeds meer via de mail. Franken: ,,Dan ben je niet meer uren bezig met overtypen van al die cijfertjes in kerk- en voetbalberichten.” Iedereen mag iets insturen. Bijvoorbeeld een nieuwe inwoner die zich wil voorstellen. ,,Het mag alleen niet kwetsend en niet politiek zijn", vult Van Merode aan die al vier jaar redactielid is. ,,Alleen bij verkiezingen een klein programma.”