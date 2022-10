Dorien is gek op haar jarentwintigwoning: ‘Er zit zoveel liefde in dit huis’

Overlast drugsver­slaaf­den in Bergs winkelcen­trum verleden tijd dankzij beveiliger Mervyn: ‘De rust is terug’

BERGEN OP ZOOM - Handelen in drugs en winkelend publiek lastigvallen. Het is met de komst van beveiliger Mervyn Andreas verleden tijd, zeggen ondernemers van het winkelcomplex aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom. ,,De overlast is sterk verminderd.”

25 oktober