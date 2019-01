Doorstromen van havo naar vwo? Op de ene school in West-Brabant gaat het eenvoudiger dan de andere

Zo kijkt het Mgr. Frencken College in Oosterhout naar vier voorwaarden, waaronder een gemiddelde van 6,5. Het Jan Tinbergen College in Roosendaal vraagt dan weer een 7 gemiddeld én een positief advies van de afdelingsleiding. Bij De Nassau in Breda hebben ze geen standaardeisen. De school bekijkt het per leerling: maatwerk.

‘Behoeden voor teleurstelling’

Dat onderlinge verschil is oneerlijk, zo concludeerde minister Arie Slob (Onderwijs) vorige week. Hij wil daarom onderzoeken of er één toelatingseis kan komen voor alle scholen. De minister vindt dat iedere havist een ‘eerlijke kans verdient’ om door de stromen naar het vwo. Tegelijkertijd wil hij een drempel inbouwen, om te voorkomen dat leerlingen moeten stoppen omdat ze het niveau niet aankunnen.

Dat is precies waarom veel scholen eigen eisen hebben opgesteld; meestal op basis van ‘ervaringen’. ,,We willen het niet te moeilijk maken, maar we willen ook niet dat een leerling begint aan een onmogelijke opdracht”, zegt Charles van Wettum, rector bij het Roosendaalse JTC. ,,Er is wel reserve nodig, want het vwo-examen is moeilijker.” Datzelfde zegt adjunct-directeur Helga van der Weele van het Cambreur College in Dongen. Ze ziet dat het rapportcijfer vaak met één punt daalt. ,,We geloven in het groeien van leerlingen, weten dat ze veel kunnen. Tegelijkertijd willen we ze behoeden voor een teleurstelling.”

Soepel met de regels omgaan

Quote Zelden weigeren we een leerling Jan Slenders, teamleider op het Dongemond College in Raamsdonksveer Dat een leerling vanwege té strenge eisen overstapt naar een andere school, gebeurt trouwens nauwelijks. De eisen worden ook niet overal even streng nageleefd. ,,Als een leerling net geen 6,7 heeft, maar wel kansrijk voor het vwo is, gaan we met hem in gesprek”, zegt directeur Marieke van den Hurk van het Norbertus Gertrudis Lyceum in Roosendaal. ,,Die 6,5 gemiddeld is geen exacte wetenschap”, vertelt Jan Slenders, teamleider op het Dongemond College in Raamsdonksveer. ,,Als we denken dat een traject succesvol kan zijn, gaan we soepel met de regels om. Zelden weigeren we een leerling.”

Stijging

Overigens willen geen grote hoeveelheden geslaagde havisten door naar het vwo. Gemiddeld gaat in Nederland zo’n 4 tot 5 procent een stapje hogerop. Het KSE in Etten-Leur heeft bijvoorbeeld vijftien ‘doorstromers’ per jaar. Op het Bredase Markenhage gaat het om ‘één of enkele’. ,,Voor havisten met de ambitie om wetenschappelijk onderwijs te volgen, is de route via het hbo aantrekkelijker gebleken”, zegt vestigingsdirecteur Danny Boots.

Wel zien verschillende scholen dat het aantal doorstromers groeit. Bijvoorbeeld op het Markland College in Oudenbosch. De school stimuleert leerlingen ook, met advies en voorlichting en zo min mogelijk drempels. Het Dongemond ziet het aantal ook oplopen, vertelt teamleider Slenders. ,,Ik denk dat de veranderende studiefinanciering een rol speelt. Dat leerlingen eerst voor het vwo kiezen, zodat ze een jaartje extra hebben om te weten te komen welke studie ze willen volgen.”

Wisselende reacties

De nieuwe regeling zou wat minister Slob betreft in het schooljaar 2020/2021 moeten ingaan. De VO-raad - de belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs - heeft al laten weten ‘begrip’ te hebben, maar benadrukt wel dat de onderwijsinspectie scholen niet moet afrekenen als leerlingen het straks onverhoopt niet redden. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is enthousiast.

De West-Brabantse scholen reageren wisselend op het plan van de minister. Zo denkt rector Jan Hadders van het Mencia de Mendoza in Breda dat het goed is als scholen 'eenduidig' zijn, mits er een drempel blijft. ,,In Breda hebben we met alle middelbare scholen eerder al afgesproken een landelijke toelatingscode voor de overstap van vmbo naar havo te hanteren." Newmancollege-rector Raymond van Velthoven denkt dat een uniforme eis 'heel moeilijk' wordt, omdat scholen vaak specifieke vakken hebben, zoals filosofie of Spaans.