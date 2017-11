Doorsnee winkeliers gaan het niet redden, 'Kies voor unieke formule en duidelijke doelgroep'

Bij 'De Makers van Bergen op Zoom' in het Paradegebied van de binnenstad hebben ze die oproep al in praktijk gebracht. Sinds begin oktober draaien in totaal 16 ontwerpers de design- en interieurwinkel. ,,Alles dat in de winkel wordt aangeboden, is gemaakt en ontworpen door ondernemers uit de regio Bergen op Zoom. Overal zit een verhaal achter. Die vaas, het tafeltje, dat schilderij; het kan gemaakt zijn door je buurman. Neem deze boomstamtafel, gemaakt door houtbewerker Simon van Kuijk uit Halsteren. Het hout van de tafel komt van een eik die in Landgoed Buitenlust stond'', aldus Margriet Foolen die via een oproep op Facebook de 16 ondernemers bijeen bracht. ,,In de stad zit zoveel creativiteit. In plaats van dat we allemaal op eigen eilandjes werken, zitten we nu bij elkaar.''