‘Doorn in het oog’: oude schoorsteen in Huijbergen mag plaatsmaken voor woningbouw

Woningen

Hij heeft in het verleden meerdere bouwplannen ingediend voor woningbouw, maar hij overschreed daarmee de door de provincie vastgestelde bouwgrens waardoor zijn plannen werden afgekeurd. “Ik heb nu een nieuw plan ingediend waarbij ik de schoorsteen afbreek en er zo wel voldoende ruimte is voor acht woningen.”

Hij heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om uit te zoeken wat de status van de schoorsteen is. De Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal zegt dat zijn ambtenaren in de archieven zijn gedoken. “Nergens is iets terug te vinden over dat de schoorsteen beeldbepalend of cultureel erfgoed is, dus mag hij tegen de vlakte”, zegt van Agtmaal.