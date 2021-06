Door zijn lintje is Adri Meesters ineens een bekende Bergenaar: ‘Gek, maar ook leuk’

OnderscheidenBERGEN OP ZOOM - Een lintje? Dat had Adri Meesters uit Bergen op Zoom niet verwacht. Alles wat hij doet bij verschillende verenigingen en in zijn eigen wijk vindt hij vooral heel erg leuk. ,,En wat je leuk vindt, kost geen moeite. Dus of dat een lintje waard is? Geen idee, hoor.”

Zijn drie dochters vinden van wel. En dus regelden ze dat hun vader die maandag voor Koningsdag werd gebeld door de burgemeester, toen ze bij hem op visite waren. Adri: ,,Toen hij belde zei ik meteen tegen mijn vrouw en dochters: ‘dit is niet voor mij hoor.’ Maar dat was het dus wel.”

Eigenlijk geen wandelaar

Quote Als bestuur gingen we met z’n drieën al een paar dagen eerder die kant op om alles voor te bereiden en routes uit te stippelen. Dat waren altijd topdagen Adri Meesters Drie apetrotse dochters gaven hun vader op vanwege zijn inzet bij verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld voor wandelclub De Wandelende Krabben, waar Adri al dertig jaar zijn steentje bijdraagt in het bestuur. Opmerkelijk, want van wandelen hield hij nooit zo. ,,Ik wandelde eigenlijk nooit. Maar ze kwamen leden tekort en ik werd gevraagd.”



En gelukkig maar, want het bracht Adri veel mooie momenten. ,,Elk jaar gaan we met de club een midweek ergens naartoe, vaak Duitsland. Als bestuur gingen we met z’n drieën al een paar dagen eerder die kant op om alles voor te bereiden en routes uit te stippelen. Dat waren altijd topdagen.”

SDW

Ook bij zorginstelling SDW kennen ze Adri inmiddels goed. ,,Wij hebben een kleinkind met het downsyndroom. Toen ik een keer met hem op pad was, vroegen ze me of ik het leuk zou vinden om de paarden te verzorgen. Ik moest lachen, want ik heb niets met paarden. Maar ik wist dat SDW ook een houtafdeling had.” Lachend: “Toen even later iemand me zei: ‘Ik heb gehoord dat je goed met hout bent’, werd m’n hart weer gestreeld. Toen ben ik toch maar aangesloten. Sinds 2014 help ik SDW één dag per week als vrijwilliger.”

Quote Mensen gooien soms afval van hun balkon, zo erg is het tegenwoor­dig. Ik vind het belangrijk dat de omgeving netjes blijft Adri Meesters

Het is nog maar een fractie uit de vrijwillige bijdragen die Adri levert. Zo staat hij ook elke week samen met vier medebewoners rondom zijn flat, de Bunthof in Gageldonk, om de boel schoon te houden. ,,Mensen gooien soms afval van hun balkon, zo erg is het tegenwoordig. Ik vind het belangrijk dat de omgeving netjes blijft. De burgemeester gaf aan de telefoon aan dat hij dat bewondert. En zelfs dat hij misschien wel een keertje komt kijken. Dat zouden we heel erg leuk vinden.”

Bekende Bergenaar

Dat het krijgen van een lintje heel wat teweeg brengt, ontdekte Adri afgelopen week. ,,Ik was aan het opruimen in de wijk toen er iemand langs fietste en riep: ‘Hee, gefeliciteerd he!’. Ik had geen idee wie dat was, maar volgens mij heeft diegene me in de krant zien staan. Ben ik ineens een bekende Bergenaar. Gek, maar ook leuk!”