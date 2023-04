Door technische problemen geen editie Bergen op Zoom van BN DeStem

Politie betrapt man (26) voor zevende keer op rijden zonder rijbewijs in Bergen op Zoom, auto in beslag genomen

BERGEN OP ZOOM - Een 26-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden aan de Estdoornstraat in Bergen op Zoom. De man werd voor de zevende keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs.