Door Slag om de Schelde leren scholieren over vechten, vrede en vrijheid: ‘Film maakt beeld completer’

Veteraan Frans van der Meeren (96) uit Bergen op Zoom is zo iemand die erbij was. Hij vertelt hoe hij als 19-jarige met de Prinses Irene Brigade ten strijde trok. Een kind bijna nog. ,,We hadden geen keuze’’, zegt hij. ,,Als je wegliep, kon je de kogel krijgen. Maar als je de rechte weg volgt, vind je de vrijheid vanzelf.”



Het educatief programma werd door twee soldaten in een rupsvoertuig op het schoolplein afgeleverd en daarna landelijk uitgerold in het voortgezet onderwijs. Aan de hand van fragmenten uit de film en interviews met cast en crew, legt het programma de verbinding tussen De Slag om de Schelde en actuele thema’s als de dunne scheidslijn tussen goed en fout. Scholieren moeten nadenken over dilemma’s als: wat zou jij doen als er oorlog uitbrak, zou je in het verzet gaan of niet? Dat leidt tot veel discussies, de tijd en omstandigheden spelen ook een rol.