Door seksuele lust geplaagde Bergenaar (64) krijgt celstraf voor verkrachten collega

De man fantaseerde al tijden over het betasten van de borsten van de vrouw. Die avond deed hij dat ook daadwerkelijk, zo erkende de Bergenaar. Maar volgens de vrouw gebeurde er veel meer en de rechtbank gelooft haar: ,,Tijdens een rondleiding door haar nieuwe woning heeft de verdachte haar plotseling vastgepakt en tegen de muur geduwd, haar broek uitgetrokken en is vervolgens, tegen haar wil, met zijn vingers in haar vagina gegaan.’’

Angst en paniek

Het was een traumatische ervaring voor de vrouw van nog maar 26. ,,Na wat er is gebeurd, heb ik geen enkel vertrouwen meer in mannen (..). Ik heb last van angst en paniek in mijn dagelijkse functioneren.” De verdachte was haar leidinggevende op het werk.

Een week later, op 18 november, probeerde de man zichzelf van het leven te beroven. In Roosendaal stak hij zijn jas in brand, staande in een container. ,,Ik voelde me zo alleen dat ik wilde stoppen met leven.”

Hij hoopte op verstikking door de rook, maar kon de verzengende hitte niet verdragen. Hij liep, volkomen ontredderd en onder het roet, ergens binnen en riep: ,,Ik heb brand gesticht en iemand verkracht.”

Opgenomen

Eén van de voorwaarden van de voorwaardelijke straf is dat de man verplicht wordt opgenomen in een kliniek, zodat hij kan worden geholpen met zijn problemen.