Door paaltjes rond Grote Markt moest Joop de stad uitgedragen worden: ‘Maak uitzondering voor ons’

‘Maak alsjeblieft een uitzondering voor mensen zoals ik’. Die oproep doet Joop Bekenkamp aan de Bergse politiek. ,,Wie gehandicapt is, niet kan lopen, kan onmogelijk voor lunch of diner in de stad terecht.” De Bergenaar maakte het afgelopen week mee. Nadat hij in de ochtend bij brasserie Leijnse was afgezet, kon zijn vrouw hem 's middags niet meer voor de deur ophalen. ,,De Grote Markt is dan hermetisch afgesloten door paaltjes.”