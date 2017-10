Door het lint na boete: heethoofd bedreigt parkeerwachter met de dood

Beeldbepalend pand verdwijnt uit Dinteloord

17:14 DINTELOORD - De sloop van voormalig kledingzaak Chrisje aan de Westvoorstraat in Dinteloord is begonnen. ,,Het pand is op'', zegt eigenaar Wim Slings. Het nieuws leidt tot ongeruste reacties in het dorp. Het is waarschijnlijk een van de oudste gebouwen in het dorp en de bijzondere gevel is gezichtsbepalend.