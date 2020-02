Door haar inspanning kan er nu een vrije school komen

Zorgen over nieuwe Chinese bussen in Brabant: ‘Straks hebben zij meer info over ons dan wijzelf’

9:32 DEN BOSCH/BREDA - Stel dat er in Brabant elektrische bussen van Chinese makelij gaan rijden. Hoe zit het dan met de privacy van de reiziger? ,,Voor je het weet hebben de Chinezen meer info over ons, dan wij over onze eigen reizigers.’’ De Brabantse volksvertegenwoordiging maakt zich zorgen.