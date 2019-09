Door deze plaatsen loopt Serious Request

,,Het is een kans die we zeker niet voorbij moeten laten gaan en ik hoop dat de Bergenaren hun hart laten spreken voor het goede doel. Maar ik verwacht dat dat zeker zal lukken", zegt wethouder Evert Weys van Bergen op Zoom. De route is vrijdag bekendgemaakt, net als de namen van de dj's Frank van der Lende, Eva Koreman, Sander Hoogendoorn, Herman Hofman, Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen. In de week voor Kerstmis lopen zij voor de slachtoffers van mensenhandel.

Plannen

Vorig jaar waren er ondersteunende acties in de plaatsen waar ze voorbijkwamen. ,,Omdat het pas net bekend is gemaakt, hebben we nog geen concrete plannen”, zegt Weys. ,,Maar ik wil zeker gaan kijken wat we kunnen doen. Daarvoor wil ik op korte termijn het gesprek aangaan met de ondernemers.”

De gemeente Moerdijk zegt na te denken over de rol die ze kan spelen. Ook in Roosendaal is er enthousiasme. Wethouder Toine Theunis: ,,Wat leuk dat de DJ’s van 3FM Roosendaal bezoeken met The Lifeline. Een initiatief als dit omarmen we van harte en is een mooie kans om maatschappelijk een steentje bij te dragen. Laten we met elkaar leuke acties bedenken en op die manier bijdragen aan een mooi eindbedrag voor The Lifeline.’'