Doodse stilte in Bergse binnenstad op ellef-ellef

Het geitje op 't Bleekveldje staat er verlaten bij. Maar in het huis op de hoek zijn vastenavendbeelden te zien op tv. Koen Vos en Paul Hopmans zitten samen te kijken, biertje en een hapje erbij. ,,In andere jaren zouden we nu in het café staan", vertellen ze. ,,We zitten in dweilband Wa motte d'r mee. Op ellef-ellef gaan we meestal eerst uit eten en rond negen uur gaan we spelen. Dan is het nog lekker rustig."