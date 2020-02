Dood paard door besmettelijke ziekte Droes zorgt voor onrust in paardenpension in Bergen op Zoom

Wereldbe­ker veldrijden naar veertien crossen: wedstrij­den in Hoogerhei­de en Hulst

31 januari De wereldbeker veldrijden breidt volgende winter uit van negen naar veertien crossen, in zeven verschillende landen. Nederland krijgt er een tweede wedstrijd in de toonaangevende reeks bij; naast Hoogerheide is dat Hulst in Zeeland.