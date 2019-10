Dood gevonden kindje krijgt na 44 jaar grafsteentje en naam: Anna van Huijbergen

Vijf jagers ontdekten op 15 oktober 1975 in het buitengebied van Huijbergen, tussen de Moerkantsebaan en de Walsestraat, vlakbij Vliegbasis Woensdrecht, een babylijkje in een tas. De lokale politie haalde rechercheurs uit Breda en Den Bosch erbij, maar met de technieken van toen bleek het niet mogelijk om de identiteit van het kindje nog vast te stellen. Ook niet hoe het is gestorven, of het überhaupt geleefd heeft, zelfs niet of het een jongetje of een meisje was.