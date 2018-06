Domstad Devils winnen NK lacrosse in Ossendrecht

VIDEOOSSENDRECHT - Een mijlpaal in het Nederlandse lacrosse. De Domstad Devils hebben het NK lacrosse op sportpark De Heiloop in Ossendrecht met 12-8 gewonnen. De Amsterdam Lions eindigden tweede, Tilburg na uitschakelen van Delft derde.

In Ossendrecht kijken ze niet meer raar op van jongens en meisjes met een lacrosse stick. Zeker niet na dit weekend. Op de velden van Odio kwamen dit weekend zestien dames- en herenteams in actie. En nog eens drie jeugdteams. Langs de kant kijkt het publiek in grote getalen toe terwijl de Utrechtse Domstad Devils en Amsterdam Lions klaar staan voor het duel van de dag.

Wat is lacrosse?

Lacrosse is een teamsport, over komen waaien uit Amerika en inmiddels flink ingeburgerd in Nederlandse studentensteden, zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Nijmegen en Groningen. Met een crosse, een stok met een netje aan het uiteinde, moet je de bal in het doel van de tegenstander krijgen.

Klokslag vier uur komen Amsterdam en Utrecht in actie. Wie de sport niet kent, denkt even dat het om rugby gaat. De mannen dragen soortgelijke beschermende kleding en helmen. Vijf minuten later weet je waarom. Het gaat er ongekend ruw aan toe. Elkaar beuken en stick uit de handen meppen maken deel uit van het spel. En dat is wat de heren, tien tegen tien, doen.

Alles met als doel zoveel mogelijk punten scoren. In rap tempo scoort Utrecht het een na het andere doelpunt. De teams spelen vier partijen van twintig minuten, met in totaal een kwartier rust. Het is voor het eerst dat het NK plaatsvindt in Ossendrecht. "De bond wilde het in Tilburg houden, daar waren geen velden beschikbaar. Dus stelde ik het veld van Odio voor", zegt organisator Daniël Sterenburg.

Ogers Lacrosseteam

De dertiger is verwoed beoefenaar van de sport. Twee jaar geleden is hij gestart met demonstraties geven op een veldje aan de Molenstraat in Ossendrecht. Dat jaar organiseerde hij ook een kennismakingstoernooi op sportpark De Heiloop aan de Trambaan. Inmiddels het Ogers Lacrosseteam opgezet dat traint en wedstrijden speelt op de velden van hockeyclub Tempo in Bergen op Zoom.

Ook de dames zijn dit weekend meerdere malen in actie gekomen. Sterenburg legt uit dat het spel van de dames wezenlijk verschilt van de heren. "De dames gebruiken vlakkere sticks, mogen geen contact met elkaar hebben, dragen geen bescherming en spelen twaalf tegen twaalf in plaats van tien tegen tien."

Om nog meer bekendheid aan de sport te geven, organiseert Sterenburg 19 en 26 juni in stadspark Kiek in de Pot in Bergen op Zoom een kennismakingsdag met wedstrijdjes waar iedereen aan kan deelnemen.