Dominique Hopmans (26), de benjamin van het Bergse college: ‘Ik wil de stad beter maken’

Ben je er klaar voor?

,,Absoluut. Ik was vier jaar VVD-raadslid in een turbulente periode voor Bergen op Zoom. Inmiddels ben ik wel wat gewend. Van raadslid werd ik fractievoorzitter en vervolgens lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat had ik niet kunnen voorspellen. Ik doe niets liever dan me inzetten voor deze gemeente, ik wil de stad beter maken.”



,,Natuurlijk is het spannend en heb ik het besluit niet lichtzinnig genomen. Maar bij de laatste verkiezingen heb ik veruit de meeste stemmen gehaald. Dat is niet om mezelf op de borst te kloppen, maar het heeft me wel gesterkt in mijn besluit wethouder te worden.”