Dominante Van der Poel wil Van Aert onttronen

Project Rembrandt Wordt Suzana (44) uit Putte de beste amateur­schil­der van Nederland? ‘Ik schilder, ik ben gelukkig’

2 februari PUTTE - Ze werkt in de supermarkt, is alleenstaande moeder en komt uit Servië. Nu zit Suzana Jovanovic (44) bij de laatste tien in het tv-programma 'Project Rembrandt'.