Doen wat een man moet doen, ook al is het in onderbroek

‘Tweerich­tin­gen­fiets­pad op Halsterse­weg is wachten tot het fout gaat’

6:02 HALSTEREN - In een ultieme poging voor behoud van het fietspad aan twee kanten van de Halsterseweg-Noord in Halsteren is door bewoners een brandbrief aan burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom gestuurd. Volgens wethouder Patrick van der Velden liggen alle opties nog open.