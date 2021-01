Doek valt voor Stichting Samen Werken: ‘Het is niet verantwoord om door te gaan’

SSW werd in 1991 opgericht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zonder duidelijk arbeidsperspectief weer mee te laten doen in de maatschappij en waar mogelijk aan een baan te helpen. Vorig jaar werd al duidelijk dat de stichting financieel in zwaar weer verkeerde.

Fietsenmakerij naar Kringloper

Het aantal cliënten nam af waardoor werk niet meer uitgevoerd kon worden. Activiteiten die eerder winstgevend waren, zorgen nu voor verlies. ,,Het is niet langer verantwoord om de stichting voort te laten bestaan”, stelt directeur Leon Langenberg met pijn in het hart.

De organisatie, werkzaam in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, had eigen werkplaatsen waar onder meer computers werden gedemonteerd en fietsen gerepareerd. Dat werk wordt nu ondergebracht bij de stichting Kringloper. Andere maatschappelijke klussen als het prikken van vuil gaan naar de WVS-groep.

Quote Er kan straks meer rekening gehouden worden met de behoefte van de cliënt. Leon Langenberg, directeur Stichting Samen Werken

Volgens Langeberg is dat een verbetering. ,,Ons aanbod van werk was beperkt. Bij de Kringloper en via de WVS is meer mogelijk. Er kan straks meer rekening gehouden worden met de behoefte van de cliënt. Dat is altijd de insteek geweest, maar wij konden dat niet meer bieden.”

Taallessen naar deelnemende gemeenten

De tak toezicht en beveiliging, waarbij medewerkers bijvoorbeeld een oogje in het zeil hielden bij sportclubs, gaat over naar een particuliere onderneming. ,,We waren al ver met de onderhandelingen, maar corona heeft dat proces vertraagd”, zegt Langenberg. De taallessen die via SSW werden gegeven worden ondergebracht bij bestaande organisaties in de drie gemeenten.

Impact op deelnemers groot

De plaatsing en begeleiding van cliënten, voorheen het werk van de trajectbegeleiders van Stichting Samen Werken, gaat eveneens over naar de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Langenberg realiseert zich dat de verandering een behoorlijke impact heeft op de deelnemers. ,,Wennen aan een nieuwe situatie is niet gemakkelijk voor deze doelgroep. Helaas is dit voor de toekomst wel de beste optie.”