Doek valt voor scouting Kizito in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Na 85 jaar valt het doek voor de Bergse scoutinggroep Kizito. Oorzaak: gebrek aan nieuwe leden en leiding. De beslissing is met 'veel pijn in het hart' genomen, zegt Karen van den Broek van Kizito. ,,Maar de koek is op. We hebben in de afgelopen twee jaar ons best gedaan om het ledenaantal op te krikken. Dat is helaas niet gelukt.''

De scoutinggroep die in juni dit jaar nog het 85-jarig bestaan vierde, houdt per 1 januari op te bestaan. Zaterdag was in het clubhuis aan de Bergsebaan al een symbolisch einde door het neerhalen van de speltak en groepsvlaggen. ,,Dat was heel emotioneel. Er zijn heel wat traantjes gevloeid. Bedenk dat in de afgelopen 85 jaar binnen Kizito vriendschappen voor het leven zijn gesloten, maar ook relaties en huwelijken. Die vinden allemaal hun oorsprong in het spel van scouting'', aldus Van den Broek die zelf sinds '91 actief was in de leiding.

Bevers

Kizito telde op het laatst nog 38 leden waarvan ruim 20 jeugdigen van 5 tot en met 18 jaar. De overige leden waren leiding en bestuur. ,,Bij de Bevers voor jongens en meisjes van 5 tot en met 7 jaar zaten nog maar 2 of 3 kinderen.'' Van den Broek zegt dat serieus is geprobeerd om samen te smelten met de scouts van de Markiezaatsgroep die ook aan de Bergsebaan is gehuisvest. ,,Ook dat is niet gelukt. Misschien omdat de Markiezaatsgroep een jongensgroep is. Kizito heeft jongens en meisjes.'' Het staat de leden uiteraard vrij, aldus Van den Broek, om over te stappen naar andere scoutinggroepen in de stad.