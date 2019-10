Doek valt definitief voor Facilitair Bedrijf: ‘doodzonde dat dit gebeurt’

Toen de Duitsers de Zoombrug opbliezen, sprongen bij ons de ruiten eruit

27 oktober Jean-Marie Verhulst woonde op vele plekken in de wereld, lange tijd ook in voormalig Belgisch Congo waar ze als missiezuster hoofd van een basisschool was. Maar tijdens de oorlogsjaren was Bergen op Zoom haar thuis. De familie Verhulst woonde in de Faurestraat, in de buurt waar zwaar werd gevochten. Ondanks de vernielingen, heeft ze vooral goede herinneringen. ,,We woonden aan een mooi pleintje tussen De Zoom en het Bolwerk. Het bevrijdingsfeest was geweldig.”