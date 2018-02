Doek dreigt te vallen voor Mariska's Bloementheater in Hoogerheide

Thalita de Jong balend naar WK: 'Alles zit dicht'

2 februari Thalita de Jong liet het WK-parcours in Valkenburg vrijdag voor wat het was. ,,Het is nu belangrijker dat dit eerst over gaat. Trainen op deze omloop helpt daarbij niet", zegt de wereldkampioene van 2016, als ze na een stukje fietsen op de weg met een licht hoorbare verkoudheid is teruggekeerd in het hotel van de Nederlandse ploeg.