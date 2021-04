Dodenherdenking weer sober én creatief: ‘Herdenken kan overal’

WEST-BRABANT - Sober, digitaal of op tv, maar zonder publiek: corona dwingt gemeenten in West-Brabant voor de tweede keer op rij om de Dodenherdenking op 4 mei te beperken tot erg ingetogen ceremonies. Al is er dit jaar soms wel een select gezelschap aanwezig.

Tussen alle plechtigheden met Signaal Taptoe, stilte, toespraak en kranslegging vallen bijzondere initiatieven op. Zo ontwikkelde de Nationale Jongerenherdenking (NJH) Roosendaal interactieve herdenkingsroutes en liet de Oranjestichting Etten-Leur kunststof panelen maken met de namen van gesneuvelde inwoners.

,,Normaal lezen we elke vijf jaar alle namen jaar voor", vertelt Bastiaan Anink. ,,In 2020 kon dat niet, nu zetten we die panelen bij het monument en kunnen mensen er bloemen in steken. De avondceremonie waar burgemeester Miranda de Vries spreekt is besloten, maar te volgen via streal.online/4mei.”

Bergen op Zoom wil geen toeloop

Bergen op Zoom houdt de locatie waar burgemeester Frank Petter speecht en een van de kransleggers is geheim om toeloop te vermijden. Vanaf 19.00 uur is er een uitgebreid Bergs herdenkingsprogramma bij omroep ZuidWest TV.

Die zendt ook de toespraak uit van burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht, waar in elke kern ceremonies zijn met een collegelid, muziek en enkele 4 mei-comitéleden, te volgen via Facebook. ,,Maar ga er niet heen en organiseer niets, hoe goed bedoeld ook. Herdenk individueel”, luidt de oproep.

,,Waar we ook zijn, stilstaan bij slachtoffers van oorlogsgeweld kan gelukkig overal", stelt de Steenbergse burgemeester Ruud van den Belt, die in Dinteloord spreekt en een krans legt, wat vanaf 19.35 uur te zien is bij omroep SLOS. Die zendt later de ceremonies uit bij De Klok in Welberg en in Steenbergen, ook met slechts enkele direct betrokkenen erbij.

Roosendaal fysiek én digitaal

Roosendaal kent een digitaal én fysiek programma. ,,In 2020 was het te kort dag, nu is er iets passends bedacht”, zegt Björn Rommens van jeugdclub NJH. ,,Een herdenkingsroute van 90 minuten met een escapespel en eentje van één uur met verhalen en beelden.” De NJH biedt de interactieve routes via een app gratis aan van 1 tot en met 16 mei.

ZuidWest TV zendt voor Roosendaal om 19.15 uur een opgenomen show uit en om 19.45 uur de herdenking bij het monument aan de Parklaan, met kransleggingen van onder meer het Korps Commandotroepen, maar zonder publiek. Het Oranjecomité Moerstraten beperkt zich tot kranslegging, te zien op sociale media.

Rucphen en Halderberge: geen drukte

Oranjecomité Rucphen legt een krans, maar zegt niet waar en hoe laat om drukte te voorkomen. In Sint Willebrord begint om 19.30 uur een herdenking in de kerk, in Sprundel om 19.45 uur in het Fatimapark.

Burgemeester en wethouders van Halderberge verspreiden zich. Om 19.45 uur zijn er in Oudenbosch en Hoeven kransleggingen zonder publiek, maar met toespraak en muziek, te zien via een livestream. Oud Gastel kiest voor Signaal Taptoe, krans en fotoverslag.

Kransen bij tien Moerdijkse monumenten

Bij alle tien herdenkingsmonumenten in de gemeente Moerdijk komen kransen. Burgemeester Jac Klijs legt er symbolisch eentje en speecht, zonder publiek. Een filmpje daarvan komt om 19.30 uur op de gemeentelijke Facebookpagina.

Diverse gemeenten roepen inwoners op om van zonsopgang tot zonsondergang de Nederlandse vlag halfstok te hangen.

