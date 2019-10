Dode vissen gevonden in Steenbergse haven, probleem inmiddels opgelost

,,Er lagen twee weken geleden wat dode vissen in het water”, zegt Evelien Overbeek van het Waterschap Brabantse Delta. ,,Daarnaast waren er jonge vissen, die naar adem hapten. Dat is meestal een teken dat er niet genoeg zuurstof in het water zit. Dat hebben we onderzocht en dat bleek te kloppen.”

Beluchters

Het Waterschap nam daarom maatregelen en plaatste beluchters in het water. Dat zijn machines die zorgen dat er weer zuurstof in het water komt. ,,Nu is het zuurstofgehalte weer in orde”, stelt Overbeek. De vissen heeft het Waterschap niet laten onderzoeken. Wel deed het onderzoek naar de oorzaak van het zuurstoftekort. ,,Dat kan een lozing zijn of een natuurlijk proces. Helaas hebben we niks gevonden. We houden nu extra in de gaten of het zuurstofgehalte in orde blijft. Dat wordt steeds gemeten.”