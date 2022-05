Dode vissen aangetroffen in Steenbergs water, oorzaak vooralsnog niet bekend

Drukte op de vrijmarkt in de Bergse binnenstad: ‘Hier ligt rommel van drie jaar’

BERGEN OP ZOOM - Gezellig druk, dat was het dinsdagavond in de Bergse binnenstad. Want hoewel de meeste Koningsdagactiviteiten op het Wilhelminaveld gehouden worden, is de vrijmarkt gewoon als vanouds in het centrum.

26 april