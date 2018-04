Dode in Ossendrecht is Poolse vrouw (51)

OSSENDRECHT - De dode vrouw die zaterdag in een woning aan Putsmolentje in Ossendrecht is aangetroffen is de 51-jarige Ola Urbaniak uit Polen. Haar man is als verdachte aangehouden. De politie kan nog steeds niks zeggen over de doodsoorzaak.

Quote Haar dochters zijn op weg naar Nederland Henryk, zwager uit Steenbergen ,,Het onderzoek in en om de woning gaat nog altijd door'', zegt politiewoordvoerder Alwin Don. ,,Maandag is er sectie op het lichaam van de vrouw. Dan weten we wellicht of er wel of niet sprake is van een geweldsmisdrijf.''

De familie van de vrouw kan haar daarna eind van de middag in Breda identificeren, zegt de Poolse Henryk uit Steenbergen, hij is de zwager van de overledene. ,,Ze is een zus van mijn vrouw en was samen met haar man een jaar in Nederland. Ik heb ze hier naar toe gehaald voor werk.''

Kleindochters

Het slachtoffer is moeder van drie volwassen dochters. ,,Ze heeft vijf kleinkinderen.'' De dochters zijn inmiddels op weg naar Nederland, aldus de zwager. ,,Ik heb ze geïnformeerd.'' Ook hij weet nog altijd niet waardoor zijn schoonzus is overleden. ,,We hopen daar maandag meer over te weten van de politie, dan worden we gebeld, hebben ze ons laten weten.''

Puzzelstukjes

Het slachtoffer is in de nacht van zaterdag op zondag uit de woning weggehaald. Maar het onderzoek op die plek aan Putsmolentje gaat nog altijd door. ,,De man die we hebben aangehouden is inmiddels verhoord. Hij is een van de puzzelstukjes'', aldus politiewoordvoerder Don over deze zaak.

112

Die begon zich zaterdagmiddag te ontwikkelen toen hulpdiensten in actie kwamen na een oproep via 112 vanaf Putsmolentje 14, een van de invalswegen van dorp Ossendrecht. Maar alle hulp kwam voor de vrouw te laat, ze overleed ter plekke. De politie hield daarop meteen haar man aan.

Volledig scherm Het huisje waar Ola Urbaniak zaterdag dood werd aangetroffen. © Jan van de Kasteele

Het huisje waarin ze met haar man woont is eigendom van een plaatselijke aannemer en wordt al ettelijke jaren aan Poolse arbeidsmigranten verhuurd. Het echtpaar woonde er als enigen op dit moment, er waren geen andere medebewoners.

Geen gehoor

De familie van de vrouw kreeg in de loop van zaterdag lucht van het dodelijke incident in Ossendrecht. Zwager Henryk woont in Steenbergen en ging op verzoek van de familie poolshoogte nemen. Hij meldde zich aan Putsmolentje en vermoedde toen al dat het om zijn schoonzus ging. Zaterdag was er nog enige twijfel, maar ook weer niet. ,,De kinderen proberen vanuit Polen al de hele dag hun vader en moeder te bellen maar krijgen geen gehoor.'' In feite wist hij op dat moment al genoeg.

Telefoontje