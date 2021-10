Documentaire Slag om Woensdrecht: ‘We woonden met vier gezinnen in twee uitkijktorens’

Een scène uit een spannende film? Nee, dit is het verhaal van Piet Meesters (82) uit Hoogerheide. Hij is een van de ooggetuigen van de Slag om Woensdrecht in 1944. ,,Ik was pas vijf, maar ik kan je nog precies laten zien hoe we gelopen hebben. Een oom en tante van me woonden bij het Juvenaat in Bergen op Zoom, daar vonden we onderdak.”