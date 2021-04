Documentaire over West-Brabantse kapellen: ‘De een ligt er glorieus bij, de ander minder’

Omdat er samenwerking is met omroepen in de regio besloten ze verder te gaan dan alleen de kapellen in de gemeente Steenbergen. Met cameraman Mark van de Broek trok hij langs kapellen in Steenbergen-Welberg, Nieuw Vossemeer, Lepelstraat, Halsteren, Wouw, Roosendaal en Zegge. ,,Voordeel van de route is dat je in een rondje kan rijden of fietsen. Iedereen kan starten in zijn of haar woonplaats.’’



Er zijn op de route pareltjes te vinden. Maar de Kapelberg in Roosendaal liet op de makers de meeste indruk achter. ,,Een grote kapel met veel bezoek getuige van de vele kaarsen en de hoeveelheid bloemen, maar vooral de vele briefjes die er zijn opgehangen met wensen en dankbetuigingen.’’