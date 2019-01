Dit zijn de wensen van de senioren op de Bergse Plaat

Net zes weken open: Vata Moda in Steenber­gen nu al leegge­roofd

17:01 STEENBERGEN - Omgevallen kledingrekken, kleerhangers verspreid over de straat en een compleet lege winkel. Dat is wat Roel van Kaam, eigenaar van kledingwinkel Vata Moda aan de Kaaistraat in Steenbergen, dinsdagochtend aantrof. In de nacht van maandag op dinsdag werd zijn winkel leeggeroofd. En dat terwijl de zaak pas sinds 14 december open is.