Dit zijn de wensen van de Bergse jeugd: ‘Laat coffeeshops toe en zorg voor meer uitgaanslocaties’

Dit is de tempera­tuur van het zwemwater zodra de buitenba­den openen

Kijk je naar buiten, dan is het weer om somber van te worden. Toch gaan de temperaturen begin volgende week stijgen en komt een bezoekje aan het buitenzwembad voor het gevoel dichterbij. Maar of het water al aangenaam is, valt te betwijfelen. Want niet alle zwembaden verwarmen het badwater, met de stijgende gasprijzen in het achterhoofd.

6 april