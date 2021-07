Dit zijn de nieuwe eigenaren van het Thomashuis Steenbergen: ‘Het voelt hier gelijk heel knus’

Adriaen van der Donck: Bredase grondleg­ger van New York

10:40 BREDA - Wie in de metro in New York noordwaarts blijft zitten, tot voorbij het stadsdeel Harlem, komt uit in de stad Yonkers. Stap er gerust even uit, want de stad is vernoemd naar de Bredase jonkheer Adriaen van der Donck. Deze avontuurlijke advocaat legde, in een tijd van bloederige indianenoorlogen, de basis voor het vrije en onafhankelijke Nieuw-Amsterdam oftewel New York.