Dit zijn de nieuwe carnavalsmotto's en prinsen van Ossendrecht, Huijbergen en Putte

OSSENDRECHT/PUTTE/HUIJBERGEN - Carnavalsliefhebbers in Ossendrecht, Putte en Huijbergen zaten gisteravond om 11 minuten over 11 vol spanning achter hun beeldschermen. De drie carnavalsstichtingen maakten via een video bekend wie in hun dorp de leutaanvoerders worden.

De drie carnavalsstichtingen posten het filmpje op sociale media. In Putte zijn het met prins Fred, nar Gootje en grootse boer Gerrit dezelfde gezichten als vorig jaar. Carnavalsmotto in Put en Buntland is '(P)ut Staot op zen Kop'.

Ook in Ostrecht geen verrassingen. Op het beeldscherm verschenen prins Zjim, nar Luukske en grootse boer Jeffry. Prins Zjim maakte het nieuwe carnavalsmotto bekend en dat is: 'Ge Zijt Ier in d'n Jeemer Gevalle'.

Ook in 't Sanegat (Huijbergen), is het weer hetzelfde trio als de voorgaande jaren die de leutkar gaat trekken. Prins Noot wordt bijgestaan door nar Riekus en grootste boer Tokke. Motto in 't Sanegat is: 'Leut op Maot'.

,,Maak met elkaar leut maar houd afstand", licht prins Noot het nieuwe motto toe.

Hoe het carnaval er volgend jaar in de drie dorpen uit gaat zien, is voor de drie prinsen nog een raadsel. ,,De optocht zal niet door kunnen gaan, maar we hopen dat we toch een aantal activiteiten kunnen houden voor de Putse kinderen", vertelde prins Fred.

Prins Noot wacht de verdere coronamaatregelen af. ,,We hebben een plan B liggen maar dat moeten we nog bespreken met diverse instanties." Ook in Ostrecht zijn ze nog aan het nadenken over een alternatieve invulling voor het carnavalsfeest in februari.