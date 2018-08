'Dit zijn de grote drie in Bergen op Zoom'

Minder blauwalg in de Vliet: agrariërs mogen weer beregenen

9:20 STEENBERGEN/ROOSENDAAL - Er is minder blauwalg aanwezig en dus heeft waterschap Brabantse Delta het onttrekkingsverbod in de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet tijdelijk opgeschort. Dat betekent dat agrariërs in die regio hun akkers weer kunnen beregenen met water uit de polders.