Dit zijn de gouden tips van de enige echte lockdown-experts

BoswachterscolumnHet zijn hele stevige maatregelen, die sinds afgelopen zaterdag zijn ingegaan. We weten inmiddels dat ze van sommigen heel wat vergen. Een lange tijd alles op een heel laag pitje zetten is echt niet niks. Maar het moet gewoon, anders zou de winter voor velen fataal zijn.

Het is dan ook belangrijk dat er veilige plekken zijn waar isolatie mogelijk is, totdat het weer beter wordt. En die plekken weten de wormen, egels, kikkers en vleermuizen en al die andere dieren die momenteel in winterslaap gaan feilloos te vinden, want over hen heb ik het.

Veilige plek

Met zorg kiezen ze hun stekje voor de komende maanden uit. Een plek waar ze veilig zijn voor de barre winterkou, roofdieren, uitdroging of juist verdrinking. Hoe lang hun ‘lockdown’ zal duren, hangt sterk af van het weer en seizoen, maar enkele maanden toch zeker.

Ik hoef er eigenlijk nooit één achter de broek te zitten. Dat het tijd is, accepteren ze blijkbaar gewillig. Zo'n periode is nou eenmaal noodzakelijk. Terwijl de één in de modder kruipt, duikt de ander diep onder het blad, in een boomholte of onder de takken.

Reserves

Eenmaal goed geïsoleerd te ruste wordt de lichaamstemperatuur flink omlaag geschroefd, waardoor het energieverbruik tot een minimum beperkt is. Heel langzaam zullen de ijverig opgebouwde reserves opgebruikt worden tot betere tijden aanbreken.

Natuurlijk zijn er altijd weer onverlaten die misbruik willen maken van zo'n kwetsbare, hachelijke periode. Vleermuizen bijvoorbeeld moeten goed oppassen! Als ze te laag hangen knabbelen muizen soms aan hun oren, en ook ratten en marters zijn een gevaar.

Nu ook wij weer een beetje in ‘winterslaap’ moeten, kunnen we best een paar dingen van deze ‘lockdown-experts’ leren. Zij doen het tenslotte elk jaar! Onthoud dit: zorg dat je voldoende reserves hebt, zorg voor een fijne en veilige plek, hou je lekker rustig en hou het hoofd koel. En o ja, pas op: laag bij de grond zijn soms ratten die 't liefst de oren van je hoofd bijten.

