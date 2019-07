Dit zijn de genomineerden voor de Bergse Erfgoedprijs

,,We denken dat de keldertocht iets speciaals voor Bergen op Zoom is”, vertelt Jannie Bom van de Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM). ,,Het voegt echt iets toe aan het erfgoed.” De keldertochten werden dit najaar georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Lage Landen. Tijdens de tochten gingen de deelnemers verschillende kelders in Bergen op Zoom langs met de gidsen van SBM. ,,Zo is er een kelder in de Lievevrouwestraat waar volgens verhalen iemand in de Tweede Wereldoorlog is vermoord. Maar we zijn ook bij de kelder van Aardzwammen&Zo langs geweest.” Na afloop was er altijd een hapje in de kelder van een restaurant. De keldertochten waren uitverkocht vertelt Bom. Toch is het niet zeker dat er een vervolg komt. ,,We zijn daar wel over in gesprek.”