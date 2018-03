Dit zijn de 6 Bergse hoofdrolspelers van De Producers

Als Ulla gooit Marit van Reijen met haar blonde haren al haar vrouwelijke charmes in de strijd. De Zweedse is het speeltje van Max en wil een rol in de musical. Die krijgt ze niet en gaat aan de slag als secretaresse. "Het is een rol die ver van me staat", zegt Marit. "En juist daarom vind ik het zo leuk." Voor de Bergse, die in Antwerpen studeert, is het voor het eerst dat ze een rol van dit formaat speelt. "Een uitdaging die ik niet kon laten schieten."