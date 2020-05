Dit wint! Bergs ontwerp voor bezoekerscentrum bij oorlogsbegraafplaatsen

De stichting daagde de voorbije maanden architecten uit met een ideeën te komen. Daaruit is het voorstel van Stefan Grasso en Ferry den Ridder gekozen. Giel Janssen, voorzitter van Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden, zegt erover: ,,Het schetsontwerp past qua vorm en uitstraling heel mooi tussen beide erevelden.”

Ondergronds

Aanvankelijk was het plan een ondergronds bezoekerscentrum te realiseren, naar een spraakmakend ontwerp van Ro & Ad Architecten, bekend van onder meer de Mozesbrug op Fort de Roovere in Halsteren. Dat ging van de baan omdat er geen medewerking kwam van het Rijksvastgoedbedrijf. Want voor dit plan moesten de beuken in het laantje tussen beide kerkhoven verdwijnen. Ro & Ad deden vervolgens niet mee aan de nieuwe competitie. Ze voelden zich aan de kant geschoven.

Te gek

Nu is het plan verder naar achter te bouwen, daar moet ook voor worden gekapt, maar dit keer gaat het om dennenbomen. Daar is geen bezwaar tegen. Ferry den Ridder van het winnende architectenduo Grassodenridder is blij verrast, laat hij in een verklaring van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden weten. ,,Stefan en ik werken nu zo’n tien jaar samen vanuit Bergen op Zoom en doen veel projecten in heel Nederland. Maar juist dan is het te gek om zo’n bijzonder project in je eigen stad te mogen doen.”

Dat er nu een nieuw ontwerp wil niet zeggen dat het bezoekerscentrum al snel is. Voor de bouw is zo'n 1,3 miljoen nodig. Daarvan is nog niet de helft binnen, vertelde Giel Janssen vorige maand aan deze krant. Hij verwacht dat het nieuwe gebouw er pas eind 2021 staat.