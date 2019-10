Dit weekend geen treinen tussen Vlissingen en Bergen op Zoom

VIDEO Jarig feestvar­ken­tje Freulie trekt veel bekijks op straat in Bergen op Zoom

17:00 De jarige Freulie (2) stapte donderdagmiddag, getooid met een kleurig feesthoedje, vrolijk door de wijk Meilust in Bergen op Zoom, na een fikse wandeling langs bos en water bij de Kleine Melanen. Automobilisten met kinderen stopten spontaan voor een selfie en een felicitatie, want Freulie is een varkentje.