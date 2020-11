Dit vogelparadijs wil Waddenzee en IJsselmeer overtroeven: ‘Markiezaat is een magneet voor vogels’

Carbid­schie­ten of niet? ‘Wij willen geen politie­agen­tje moeten spelen’

20 november WEST-BRABANT - Nu er een vuurwerkverbod geldt, is er een run ontstaan op melkbussen om carbid af te steken. Toch even knallen op oudjaarsavond. Behalve in West-Brabant, zo lijkt het. Vriendengroepen twijfelen of ze het carbidschieten op de laatste dag van het jaar wel moeten laten doorgaan. Want zijn ze dan ook verantwoordelijk voor het naleven van de coronaregels?