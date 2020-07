Dit verkeersbord moet zorgen voor minder vrachtverkeer in Bergse stad

Verbod

Bergen op Zoom kent sinds vorig jaar zomer een verbod voor vrachtwagens . Ze mogen niet meer in het centrum komen tenzij ze er per se moeten zijn om te laden en lossen. Om dat verbod duidelijk te maken plaatste de gemeente rond het centrum verbodsborden.

Extra borden

,,De gemeente dacht het af te kunnen met de borden bij het centrum. Maar dat werkt niet. En daarom hebben we aangedrongen op extra borden aan de invalswegen. Liefst zien we al een aanduiding op de snelweg, maar dat wil Rijkswaterstaat niet”, legt Simonis uit.

De nieuwe borden zijn meer dan duidelijk. ,,We hebben er als bewoners over meegedacht. Ons uitgangspunt was dat ook een buitenlandse chauffeur meteen moet zien dat hij niet door kan rijden.” Truckers die bijvoorbeeld vanuit de richting Hoogerheide via de Antwerpsestraatweg de stad naderen zien dat ze links moeten aanhouden, de Markiezaatsweg op. En niet rechtdoor. Want dan belanden ze in de stad.