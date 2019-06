Dit terrein in Halsteren is in beeld voor een zorghuis

interview De vrouw die alles had: deze psychiater en acteur verloor haar man en maakte er een voorstel­ling over

14 juni Odette de Theije (56) is kinder- en jeugdpsychiater en actrice. Ze speelt zondag 16 juni in Hoogerheide de monoloog De vrouw die alles had. Een voorstelling over rouw en verlies, gebaseerd op haar eigen ervaringen na het plotseling overlijden van haar man Roelof in 2014. ,,Het is helend. Voor mezelf omdat pijn wordt omgezet in kunst en voor het publiek omdat veel mensen er iets aan blijken te hebben.”