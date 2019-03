Dit staat er dit jaar op festival Op De T in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De Bergse band The Vision of Johanna opent dit jaar het festival Op De T, dat voor de negende keer op het Wilhelminaveld plaatsvindt. Het gratis toegankelijke festival heeft gisteren het programma bekendgemaakt. Belangrijkste daarbij is dat het aantrekkelijk moet zijn voor de hele familie.

En daar horen de jongeren tussen de 12 en 16 jaar ook bij. ,,We kregen uit de feedback te horen dat de bezoekers iets voor die leeftijdscategorie misten”, zegt marketeer Joep Gudde van Gebouw-T. ,,Daarom hebben we het jongerenplatform van Gebouw-T, Young Creations, gevraagd om daar een invulling voor te bedenken.”

Dat resulteert in ieder geval in een container op het Wilhelminaveld in mei. De jongeren van het platform zorgen voor het programma, dat nog niet bekend is.

Muziek

Daarnaast is er zoals altijd muziek op het festival. Van de Zeeuwse hiphopper Bas de Meijer, de Belgische band The Calicos en The Juke Joints. Bob Marley Tribute Band The Rootsriders sluit het festival af. ,,Heerlijk zomers en laidback, dat past helemaal bij het festival”, zegt Gudde.

Op De T vindt tijdens Hemelvaartsdag plaats en biedt meer dan muziek: zo is er een festivalmarkt met vintage en handgemaakte producten van lokale ondernemers en een grote kinderhoek voor de kleine festivalganger. Ook zijn er verschillende eetkramen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk aspect. Bezoekers drinken tijdens het festival uit bekers van afbreekbaar materiaal en er is veel aandacht voor afsvalscheiding. ,,Ik durf wel te stellen dat we het duurzaamste festival van Bergen op Zoom zijn”, zegt Gudde. Gert-Jan de Koster, directeur van Gebouw-T, zegt dat de organisatie volgend jaar, bij de tiende editie, nog wel een stapje verder wil gaan: ,,Geen wegwerpbekers meer, maar het schoonmaken en hergebruiken van bekers. Dan moeten we statiegeld invoeren.”