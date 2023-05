Dit staat er dit jaar op festival Op De T in Bergen op Zoom

Gloednieu­we gravelride door groot deel van de Kempen: “Onze regio is ongekend mooi”

De Kalmthoutse organisatie Count Me In gaat op 4 juni voor de eerste keer in eigen streek een gravelride organiseren. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden tussen de 60 en 200 kilometer doorheen zowat de hele Voor- en Noorderkempen. “Ongeveer 70 procent van onze route is onverhard”, zegt organisator Wies Jaspers. Wij kregen alvast wat toelichting bij het parcours.