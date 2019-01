Dit restaurant in Dinteloord is verbouwd

DINTELOORD - Elk jaar wil Robbert-Jan Timmermans iets veranderen aan Hotel-restaurant Thuis! in Dinteloord. ,,Om net weer een niveau verder te gaan”, zegt hij. Dit keer is de verbouwing net iets uitgebreider geweest dan voorheen. Zijn koks kunnen zich nu voortbewegen in een ruimere keuken, er is een gedeelte aan het restaurant toegevoegd en bij mooi, maar ook regenachtig weer kunnen mensen straks ook al op het terras zitten, dankzij een nieuwe overkapping.

Sinds begin dit jaar staat Timmermans alleen aan het roer bij Thuis!. De verbouwing was noodzakelijk om op de meest drukke avonden flexibeler te kunnen werken en de kwaliteit van de gerechten te waarborgen, vertelt hij. Maar ook om het werkplezier hoog te houden. Het belangrijkste voor het keukenpersoneel is de uitbreiding van de keuken. ,,Op drukke avonden kon er echt niemand meer bij in de keuken”, legt Timmermans de noodzaak uit. Daarnaast is het restaurant nu verbonden met het naastgelegen pastoriehuis. Dat was al in gebruik als opslagruimte voor Thuis!, maar daarvoor moest het personeel altijd eerst naar buiten.

Terras

Vorig jaar stond het terras van het restaurant op de tiende plek van beste terrassen in Nederland. Ook daar is de afgelopen periode aan gewerkt: er is nu een overkapping, waardoor mensen bij regen alsnog buiten kunnen zitten. ,,Het geeft een rijk gevoel als je net iets eerder buiten kunt zitten”, zegt Timmermans daarover. Er komt binnenkort ook een losse bar op het terras op het terras.

In april bestaat Thuis! vijf jaar. Naast veel Dinteloorders komen de gasten inmiddels ook uit de verre omgeving. ,,Ook uit omliggende dorpen en steden zoals Bergen op Zoom en Roosendaal weten ze ons steeds beter te vinden.” Het is een combinatie die het restaurant zo aantrekkelijk maakt, denkt Timmermans. ,,Je kunt hier kiezen voor de tapas, maar we hebben ook specialiteiten zoals vlees uit onze eigen rijpingskas, voor als je een avondje echt goed uit eten wil.”