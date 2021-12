Dit nieuws bleef journalist Timo van de Kasteele het meest bij van 2021 in Bergen op Zoom

Kerstspecial Brieven van lezers aan hun nageslacht: ‘Omgaan met tegensla­gen, jij kunt het ook’

Wat wilt u de volgende generaties meegeven over het jaar 2021? Wat hoopt u voor de toekomst, waar maakt u zich zorgen om? Wij vroegen u om hier een brief over te schrijven. Eentje die uw nazaten pas in de verre toekomst lezen.

25 december