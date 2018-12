Dit nieuws bleef journalist Peter de Brie het meest bij van 2018 in Woensdrecht en Bergen op Zoom

WOENSDRECHT/BERGEN OP ZOOM - Onze verslaggevers lopen stad en dorp af om u het laatste nieuws te brengen. Maar hoe ervaren journalisten een nieuwsmoment zélf? Vandaag blikt Peter de Brie terug op het nieuws van 2018 dat hem het meest is bijgebleven.

Getekend voor het leven

Volledig scherm Toen deze deur van een transformatorhuisje vlakbij de Grote Markt in Bergen op Zoom open ging, volgde er een ontploffing en een steekvlam waardoor vier mensen zwaargewond raakten. © Toby de Kort / MaRicMedia

Getroffen door het noodlot. Letterlijk. Verkeerd moment, verkeerde plaats. Hoeveel pech kan je hebben? Op 12 november maakt de explosie in een transformatorhuisje bij de Grote Markt in Bergen op Zoom van een doorsnee maandag een drama.

Drie medewerkers van netbeheerder Enexis, afgekomen op een stroomstoring, raken zwaargewond door de ontploffing en steekvlam die ontstaan als het trafohokje wordt geopend. Nog erger is een leerling van ‘t Rijks er aan toe die, fietsend naar school, geraakt wordt door de vuurbal die complete gevels aan de Hoogstraat zwart blakert.

De impact is enorm. Op de slachtoffers, hun naasten. Op ‘t Rijks. Op de overbuurvrouw (85) die kort voor de klap passeert, maar de slachtoffers hoort schreeuwen. Op Daphne en Leslie Lauwen van restaurant De Teerkamer, die net aan komen lopen, de tragedie zien gebeuren. Dochtertje van 3 op de arm, engeltje op de schouder. Op hun personeel, geschokte getuigen.

En op mij. Als journalist ben je beroepshalve buitenstaander. Maar dit raakt je als mens. Al valt een na-ijlende werkdag in het niet tegen het wrede toeval dat mensen tekent voor het leven.

De Via Gladiola van Mathieu

Volledig scherm Na zijn machtige eindsprint op de Scheldeweg in Hoogerheide die hem de NK-titel oplevert, ligt Mathieu van der Poel even uitgeteld op het asfalt. Moeder Corinne ontfermt zich over de kersverse kampioen. © Tonny Presser © 2018

Voor Mathieu van der Poel is de Scheldeweg bij Hoogerheide zijn persoonlijke Via Gladiola. Als veldheer van de cross wint hij er eind januari de winterse slag op de Brabantse Wal, de GP van zijn pa. Kroon op zijn eindzege in de wereldbeker. Ook op zomerbandjes toogt Poeleke ten aanval als in juli het NK op de weg neerstrijkt op de glooiende geboortegrond van vader Adrie.

Hoogerheide geniet van het weerzien met het NK, lang nadat Hennie Kuiper (1975) er won. Het publiek smult van Mathieu, zoon van de Zuidwesthoek, al is hij er niet geboren of getogen. Toch geadopteerd door de Woensdrechtse burgervader Steven Adriaansen als ‘streekproduct’.

Volledig scherm Peter de Brie Dweilband ‘t Nuk Me Niks blijkt even veelzijdig als Mathieu. Present bij de cross én op die hete julidag, met passende teksten. ,,Mathieu van der Poel, de schrik van de weg, die kwam naar Hoogerheide, en de rest had dikke pech. En van je hela hela hela holala...”, klinkt het bij de bel voor de slotronde. Wielerharten kloppen sneller, het mijne ook.

Mathieu maakt het waar met een majestueuze sprint. Ligt daarna wel voor pampus op het asfalt van de Scheldeweg. Maar de gladiolen zijn voor hem. Alweer.

Onverwoestbare vriendschap

Volledig scherm Rinus Bennaars (links), de beste voetballer die Dosko ooit voortbracht, krijgt in Residentie Moermont in Bergen op Zoom bezoek van Frans Bouwmeester uit Breda, destijds zijn ploeggenoot bij Feyenoord en nog altijd zijn grote vriend. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Voetbal is vluchtig. Spelers zijn passanten, cont(r)acten tijdelijk. Zo niet de onverwoestbare vriendschap tussen Dosko-held Rinus Bennaars (87) en NAC-icoon Frans Bouwmeester (78), ooit samen succesrijk bij Feyenoord.

Bennaars. Aimabele man, bescheiden. Tien jaar terug sprak ik hem thuis in Bergen op Zoom. Over zijn tijd als commando, de Olympische Spelen in Helsinki, zijn titels met Feyenoord, de interland tegen Brazilië waarbij hij Pelé uit de wedstrijd speelde.

Anno 2018 woont hij in Residentie Moermont, vergeet veel van het heden. Maar het verleden blijft levend, zeker als Bouwmeester een verrassingsvisite brengt. ,,Ik kom graag bij Rinus, al 58 jaar. Hij is altijd mijn grote vriend gebleven.” Hun hartelijke omhelzing geeft me kippenvel. Hoe ontroerend een ontmoeting kan zijn.