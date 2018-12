Dit nieuws bleef journalist Mariëtte den Engelse het meest bij van 2018 in Bergen op Zoom

Diepe buiging voor alle veteranen

Wat veteraan Van Leest heeft meegemaakt is onvoorstelbaar en eigenlijk met geen pen te beschrijven. Hutu's hebben in de maanden voor de missie naar schatting 800.000 Tutsi's als beesten afgeslacht. Op de vlucht uit angst voor wraak van het Tutsi rebellenleger strandden honderdduizenden Hutu's in vluchtelingenkampen in Zaïre. Een menselijke ramp dreigt want er is nauwelijks water, medicatie en voedsel.

Geweten

Het geweten van Van Leest speelt op. Hulp bieden aan ‘potentiële moordenaars’ voelt niet goed. Maar bij de dagelijkse aanblik van dood en verderf en de enorme massa mensen smachtend om hulp gaat de knop al gauw om. Als na vijf weken de missie vervroegd wordt afgebroken, bekruipt Van Leest zelfs een schuldgevoel, alsof hij de mensen in de kampen in de steek laat.

Het is het verhaal van één veteraan op één missie. Maar zo zijn er talloze veteranen, met ieder hun eigen schrijnende verhaal. Voor hen maak ik een diepe buiging.

Dol op Labradoodle Suus

Jazeker, uit onderzoek is gebleken dat huisdieren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Omdat veel gezinnen vaak geen tijd hebben voor een huisdier, is Le Garage in dat gat gesprongen.

Sceptisch

Eerlijk gezegd was ik best sceptisch. Wat kan een hond een kind nou leren. Mijn nieuwsgierigheid won het en dus nam ik een kijkje. En ik geef toe, ik ben om, een hond op de kinderopvang is fantastisch. Ouders brengen hun kids niet naar de kinderopvang, maar naar Suus. Hond Suus is de eerste die aandacht krijgt bij binnenkomst. Iedereen wil even kroelen en knuffelen met deze lieve viervoeter. Suus vindt alles goed. Een jongetje dat niet zo goed durft, een beetje schuchter op de achtergrond blijft, ontdooit als hij zijn eigen momentje met Suus krijgt. Eerst voorzichtig een snoepje geven, het handje zo ver mogelijk naar voren gestrekt. En dan nog een, en nog een, totdat hij met zijn armen om de nek van de hond hangt. Aandoenlijk. Zijn angst is overwonnen. Suus deelt een high five uit, wat een tophond.

Opgejaagd door Hunted

De logeerpartij van de Oudenbossche Sophie Goderie en Amsterdamse Eileen Sinclair bij ons op de boerderij in Klundert zal ik niet snel vergeten. De meiden doen mee aan het spelprogramma Hunted en zijn op de vlucht voor de Hunters. De finale is in zicht, of ze bij ons mogen logeren.

Ik ben op de redactie, maar ga snel naar huis om daar verder te werken. Natuurlijk google ik nog gauw even Hunted, ik had van dat televisieprogramma nog nooit gehoord. Thuis leggen de meiden uit hoe voorzichtig we moeten zijn. Hunted googlen is uit den boze, de Hunters houden dat nauwlettend in de gaten. Hoe is mij een raadsel, maar zo zijn al deelnemers gepakt.

Angstvallig

De enige die zich dan opgejaagd voelt ben ik. Ik moet nog een artikel afmaken, maar durf thuis de laptop niet meer aan te slingeren. Ik zoek mijn heil bij een horecazaak op het industrieterrein Moerdijk. Op het terras schrijf ik mijn artikel, passerende auto's houd ik angstvallig in de gaten.